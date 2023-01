Deputado Arilson Chiorato se reúne com Lula para falar sobre pedágio

Da Redação

Parlamentar se encontrou com o presidente nesta quinta (26), em Brasília

O deputado estadual Arilson Chiorato (PT), de Apucarana, se reuniu nesta quinta-feira (26), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio da Alvorada, em Brasília. Na oportunidade, o parlamentar conversou sobre a política nacional, economia e também sobre o pedágio do Paraná.

"Falamos sobre a necessidade de investirmos no estado, de construir um Paraná mais justo. Além disso, falei sobre a nossa preocupação com o pedágio, que precisamos modificar o modelo atual de edital, para que tenhamos um pedágio barato, que caiba no bolso do povo, com obras de qualidade e traga segurança", escreveu na publicação feita nas redes sociais.

Pedágio em pauta



O pedágio do Paraná voltou a ser discutido em Brasília. A primeira reunião formal entre a Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) com integrantes do Governo Federal ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (6) na Casa Civil, no Palácio do Planalto.



Os deputados Arilson Chiorato (PT), que coordena os trabalhos da Frente, e Luiz Cláudio Romanelli (PSD), foram recebidos por Maurício Muniz, subchefe da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil (SAM). A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, também participou da reunião.

