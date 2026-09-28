Deputada do PL é internada após sofrer infarto durante agenda de campanha

A deputada federal Roberta Roma (PL-BA), candidata à reeleição, foi internada em Salvador após apresentar um quadro de infarto nesse sábado, 26. A parlamentar passou mal enquanto participava de uma agenda de campanha em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, e precisou ser encaminhada para atendimento médico.

Segundo a equipe da deputada, Roberta sentiu fortes dores no peito durante o compromisso eleitoral. Ela recebeu os primeiros cuidados em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e, em seguida, foi transferida para o Hospital Cardio Pulmonar, na capital baiana, onde foi submetida a um cateterismo cardíaco e permanece em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

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Neste domingo, 27, Roberta Roma publicou um vídeo nas redes sociais para tranquilizar apoiadores e afirmou que está bem. "Aconteceu uma intercorrência como os médicos chamam em Cruz das Almas, a gente ainda está investigando no hospital, fazendo alguns exames, investigando o que aconteceu. Então essa última semana vai ser de mais tranquilidade e relaxamento, do que essa aceleração e essa coisa louca que foi uma campanha muito limpa", declarou.

Na publicação, a deputada também agradeceu o apoio recebido de médicos, familiares e apoiadores, além de pedir orações. "Conto com vocês, com as orações, o carinho e a energia de sempre", escreveu.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, também publicou uma mensagem desejando recuperação à deputada. "Desejo boa recuperação a Roberta Roma. Estou em oração para que Deus a fortaleça e para que ela volte o mais rápido possível ao convívio da família e dos amigos e ao trabalho pela Bahia e pelo Brasil. Força, Roberta!", disse.

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Em nota, a equipe de Roberta Roma informou que o estado de saúde da parlamentar é estável e que ela seguirá as recomendações médicas. "Ela recebeu os primeiros atendimentos na UPA de Cruz das Almas e, depois, foi encaminhada para Salvador, onde passou por um cateterismo cardíaco. A parlamentar está bem e seu quadro é estável. Agora, o momento é de cuidar da saúde e seguir as orientações médicas. A campanha continua, e ela permanece na disputa pela reeleição", afirmou a equipe.