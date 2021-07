Da Redação

Deputada diz que um dos suspeitos de agressão é parlamentar

Neste domingo (25), a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que acordou com vários ferimentos no dia 18, disse que suspeita de dois desafetos de envolvimento no caso, um deles é parlamentar.

continua após publicidade .

Hasselmann não citou nomes, porém, afirmou que “grande parte dos desafetos é do governo Bolsonaro atualmente”.

“Um deles tem acesso muito fácil ao prédio, e o outro a qualquer lugar que ele queira. Um deles fez ameaça, inclusive públicas, e o outro é um desafeto que já me mandou recados pesados, e recentemente eu dei uma entrevista fazendo críticas muito duras a essa pessoa”, disse em coletiva de imprensa ao lado do marido, Daniel França, no seu apartamento funcional, em Brasília.

continua após publicidade .

Na última quinta-feira (25/7), Joice falou que se recupera de cinco fraturas no rosto e uma na costela, além de alguns cortes pelo corpo, depois de ter supostamente sofrido um ataque em casa no sábado anterior. Ela afirma ter sido vítima de violência enquanto estava em sua própria casa.

Joice suspeita que uma terceira pessoa tenha entrado no apartamento, onde ela estava com o marido, e feito as agressões contra ela.

“Eu troquei todas as chaves e somente eu e meus funcionários temos, depois que suspeitei do atentado. Se alguém entrou aqui, não foi coisa de amador, foi coisa de profissional. É alguém que que pode estar escondido em algum dos outros apartamentos funcionais”, afirmou.