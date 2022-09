Depois de apoiar Lula, Meirelles declara voto em Rodrigo Garcia ao governo de SP

Elizabeth Lopes (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Depois de declarar voto no candidato do PT à Presidência da República, Luz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-presidente do Banco Central, ex-ministro e ex-secretário da Fazenda de São Paulo Henrique Meirelles declarou voto no candidato do PSDB ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia. "É sério, trabalhador e conhece o Estado", disse ele, durante entrevista concedida ao programa Roda Viva, na noite desta segunda-feira (26), na TV Cultura.

continua após publicidade .

"Tive uma experiência de trabalho com um governo que eu reputo extremamente positivo. Tivemos que tomar medidas difíceis. Fizemos uma reforma administrativa, que desagradou alguns setores empresariais. Também tiramos benefícios de alguns servidores públicos, aquela camada que ganhava mais", disse Meirelles sobre a experiência que teve no governo paulista. Além disso, destacou o programa com oito mil obras e elogiou a conduta do candidato tucano: "a minha experiência de trabalho com o Rodrigo Garcia foi muito boa, foi uma experiência extremamente boa."

Na entrevista, Meirelles explicou porque vota em Lula para presidente da República e em Rodrigo para governador de São Paulo. "Eu vou ser coerente com o tipo de opção e com as razões que eu segui para apoiar o Lula no âmbito federal. Trabalhei com ele, vi o que ele fez. Aqui em São Paulo, trabalhei com o Rodrigo, vi o que ele fez e vou apoiar o Rodrigo na eleição."