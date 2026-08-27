Depoimento de Vorcaro à PF é adiado após problemas técnicos em audiência

O depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro à Polícia Federal (PF) previsto para esta quinta-feira, 27, foi adiado após problemas técnicos na transmissão. Ele seria ouvido sobre a suspeita de cooptação de servidores do Banco Central. Vorcaro prestaria depoimento por meio de videoconferência de dentro do presídio da Papudinha, onde está atualmente detido.

Segundo a defesa, houve problemas na conexão à internet que impediram o andamento do depoimento. Por isso, a oitiva deve ser adiada para uma nova data, ainda a ser definida. Esse seria o primeiro depoimento de Vorcaro após ter sua delação premiada rejeitada pelos investigadores. O banqueiro pretendia responder às perguntas da PF.

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Há duas semanas, o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, disse em depoimento à Polícia Federal que a autarquia passou por "vazamentos sistemáticos de informações internas" envolvendo os processos de análise do Banco Master e afirmou que ele e o presidente do BC, Gabriel Galípolo, "não confiavam em ninguém naquele momento".

Aquino foi ouvido pela PF na condição de testemunha em um depoimento sigiloso no dia 25 de maio, para aprofundar as investigações sobre suspeitas de corrupção de dois subordinados seus no Banco Central, Belline Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza.