Depoimento de Mayra Pinheiro na CPI ficará para próxima terça-feira

Em razão do depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello se estender por dois dias, a CPI da Covid reagendou para a próxima terça-feira, 25, o depoimento da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) Mayra Pinheiro, conhecida como "capitã cloroquina". Inicialmente, ela falaria nesta quinta-feira, 20, à CPI.

No depoimento de Pazuello, na quarta-feira, o ex-ministro atribuiu a Pinheiro a iniciativa do aplicativo TrateCov, que foi retirado do ar.

O aplicativo recomendava o uso de antibióticos, cloroquina, ivermectina e outros fármacos para náusea e diarreia ou para sintomas de uma ressaca, como fadiga e dor de cabeça, inclusive para bebês.