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Denúncias contra o STF criaram um 'eclipse sobre a sociedade brasileira', diz Edinho Silva

Escrito por Camila Vech e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou na noite deste domingo, 8, em entrevista ao programa "Canal Livre", da Band, que a eleição presidencial foi "muito, muito difícil" e atribuiu o desempenho de Flávio Bolsonaro (PL) no fim do primeiro turno a um ambiente político em que os ataques e as denúncias contra o Supremo criaram "um eclipse sobre a sociedade brasileira", deslocando o debate que deveria ser sobre realizações e propostas.

"Você falava do que o Lula fez, não entrava. Você falava do que o Lula ia fazer, não entrava. A sociedade queria discutir corrupção e Supremo", disse.

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Edinho sustentou que a linha de campanha baseada no histórico de governos petistas "estava correta" e afirmou que o governo do presidente Lula é "o governo mais exitoso da história brasileira", citando volume de entregas, obras de infraestrutura, concessões e modernização de portos e aeroportos. Também mencionou as entregas do Minha Casa Minha Vida, a reestruturação de programas sociais, mais de cinco milhões de pessoas saindo do Bolsa Família e indo para o mercado de trabalho, além do recorde na geração de empregos.

Ao comentar críticas de Lula à campanha, Edinho disse que houve acertos e erros. Afirmou que a campanha montou "inéditos 27 palanques" no País, e que "não tinha um Estado brasileiro que não tinha um palanque montado". Como erro, apontou a tentativa de descentralizar a produção de materiais, para direcionar peças às regiões e ganhar agilidade. "Não funcionou. Lula chegava nas regiões e não tinha material", disse. Segundo ele, a campanha corrigiu o problema ao concentrar a produção no eixo Rio-São Paulo, além de Minas Gerais, Salvador e Pará.

O presidente nacional do PT destacou também a diferença de recursos frente à campanha de Flávio Bolsonaro, que teve em torno de R$ 47 milhões de doação, segundo ele, enquanto a de Lula teve R$ 2 milhões.

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A virada do segundo turno

Sobre a virada do primeiro para o segundo turno, Edinho disse que a campanha conseguiu finalmente fazer a linha do confronto dos dois projetos chegar à sociedade e destacou a mobilização de rua, que, segundo ele, nasceu na Federal Fluminense no Rio de Janeiro e "explodiu", com estudantes em mobilizações totalmente autônomas.

Em contrapartida, o candidato adversário passou a reivindicar "o governo Bolsonaro", o que, na avaliação dele, tornou mais nítida a comparação dos dois projetos e ajudou a criar um ambiente de mobilização nas ruas e nas redes.

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Edinho reconhece ainda o trabalho do Janones e atribuiu ao deputado um papel importante ao criar um canal para que a mobilização de rua fosse para as redes, em uma simbiose. "No segundo turno, a campanha recuperou o discurso da mudança, que havia sido perdido na primeira etapa, e a palavra esperança como parte do repertório histórico do partido".

Segundo ele, quando Flávio Bolsonaro reivindicou o governo do pai, vieram à memória temas como "congelamento do salário mínimo e da aposentadoria, o desmanche do SUS na pandemia e da farmácia popular". Como consequência, a palavra medo cresceu nas pesquisas e houve inversão nos últimos levantamentos, passando para 42% do medo do Flávio Bolsonaro, e 40%, de Lula, afirma.

Questionado sobre a diferença de avaliação entre Lula 2 e Lula 3, Edinho atribuiu o cenário a fatores internacionais. Ele destacou a existência de uma estagnação econômica mundial e uma mudança "muito violenta" no mundo do trabalho, com substituição de mão de obra por alta tecnologia, robótica e inteligência artificial.

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Segundo ele, isso reduz a massa salarial e a capacidade de consumo, em um contexto de concentração da renda, o que teria produzido "um fenômeno mundial de desaprovação dos governos incumbentes."

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