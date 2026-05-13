Denúncia contra Flávio reacende debate sobre Michelle como candidata à Presidência

A revelação sobre a negociação entre o senador Flávio Bolsonaro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, gerou preocupação no campo bolsonarista e reabriu o debate sobre quem deve disputar a Presidência da República pelo grupo em 2026. Aliados admitiram à CNN Brasil que o episódio pode fazer Flávio perder força como pré-candidato e que alternativas já começam a ser discutidas.

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Os primeiros relatos do entorno do senador são no sentido de tentar entender a extensão da relação entre ele e Vorcaro. Bolsonaristas acionaram o entorno do banqueiro para tirar dúvidas sobre eventuais pagamentos feitos à família. O estrago, admitem, deve ser grande.



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O nome mais lembrado como alternativa é o da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, considerada a opção mais óbvia dentro do campo. No entanto, a relação dela com os filhos de Jair Bolsonaro é descrita como péssima por integrantes do grupo. Aliados relataram à CNN Brasil que Flávio e Michelle mal se cumprimentaram durante a posse do ministro Kassio Nunes Marques no TSE.

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também é lembrado, mas já não pode ser candidato por ter perdido o prazo de desincompatibilização.

Apesar do cenário, aliados do senador pedem cautela e dizem ser necessário avaliar se o episódio vai ganhar tração política. Parte do grupo ainda aposta que o Caso Master pode atingir o entorno do presidente Lula, especialmente o PT da Bahia, em razão da relação de petistas baianos com Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro.