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Defesa/José Múcio: Por mais que eu reclame, é difícil presidente tirar R$ 3 bi para fragata

Escrito por Gabriel Máximo e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 26.06.2026, 13:30:00 Editado em 26.06.2026, 13:42:30
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O ministro da Defesa, José Múcio, agradeceu nesta sexta-feira, 26, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo investimento no setor de defesa, mesmo com outras prioridades no Brasil.

"Nunca ninguém investiu tanto na defesa do Brasil do que o senhor. Por mais que eu reclame de recursos, é difícil para o presidente da República tirar R$ 3 bilhões para uma fragata dessa, quando precisa de dinheiro para alimento, quando precisa de dinheiro para casa, quando precisa de dinheiro para educação, para saúde. Mas a defesa pertence à soberania brasileira, pertence a um país, pertence a todos, não é quem está no poder. A defesa pertence à sociedade", disse Múcio.

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A declaração ocorreu durante a cerimônia de lançamento e batismo da Fragata "Cunha Moreira" (F202), em Itajaí (SC), também com a participação do presidente Lula. Terceiro navio da Classe Tamandaré, a embarcação foi construída integralmente no Brasil e atuará na proteção da Amazônia Azul.

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MÚCIO/SC/BATISMO/FRAGATA/INVESTIMENTO/AGRADECIMENTO
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