A defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para que ele termine de cumprir a pena em Niterói, no Rio de Janeiro.

Segundo a defesa, residir em Brasília "perdeu o sentido, a necessidade e se tornou oneroso" após sua passagem para a reserva do Exército. O pedido aponta que depois do ocorrido, ele foi obrigado a sair da residência militar e passou a morar provisoriamente em um condomínio.

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Com a mudança de status no Exército, não haveria mais necessidade de permanecer em Brasília, em razão também de que família dele é do Rio, argumenta a defesa. Em Niterói, o ex-ajudante de ordens ficaria na casa de seu pai, general da reserva Mauro Lourena Cid.

"Por questões econômicas e familiares, terminar o cumprimento da pena naquele Estado se tornou uma questão absolutamente indispensável", diz no pedido.

A defesa solicita ainda o reconhecimento do cumprimento integral da pena de Mauro Cid, condenado a dois anos em regime aberto, e a extinção da punibilidade por entender que ele já cumpriu a pena durante as investigações.

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Mauro Cid foi condenado por tentativa de golpe de Estado. A pena foi a mais branda entre os oito julgados do núcleo crucial da trama golpista por ter feito delação premiada.