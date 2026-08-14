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Defesa pede autorização para Bolsonaro deixar a prisão domiciliar e ir ao dentista

Escrito por Lucas Allabi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A defesa de Jair Bolsonaro pediu, nesta sexta-feira, 14, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a autorização para que o ex-presidente vá ao dentista.

Bolsonaro está em prisão domiciliar para cumprir a pena de 27 anos e três meses aplicada em primeira instância pela sua participação em uma trama golpista.

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Desta forma, deve pedir autorização judicial toda vez que precisar sair de sua residência, como no caso de consultas médicas.

O atendimento odontológico, se autorizado, será feito por Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, esposa de Flávio Bolsonaro, no dia 21 deste mês.

O ex-presidente está preso em regime domiciliar por razões humanitárias. Moraes considerou a idade e o quadro de saúde de Bolsonaro - condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado e outros crimes - para tomar a decisão.

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