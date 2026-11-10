Defesa de Vorcaro recorre à Comissão Interamericana e pede que STF julgue prisão

A defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, protocolou nesta segunda-feira, 9, uma petição junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CDIH) em que aponta supostas violações cometidas contra ele.

No documento, os advogados do banqueiro, preso preventivamente enquanto responde por crimes contra o sistema financeiro nacional, alegam violação de direitos devido à demora do Supremo Tribunal Federal (STF) em decidir sobre pedido de soltura feito em setembro.

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"A gravidade decorre da privação da liberdade por mais de oito meses, sem denúncia, agora sob a jurisdição de juiz designado à margem da lei. A urgência decorre da paralisia do pedido de liberdade e da precariedade da competência criada, que pode ser alterada a qualquer momento", diz a petição.

O Estadão já havia informado que a defesa de Vorcaro iria à CDIH. A ação, contudo, tem efeito simbólico e dificilmente produz resultados concretos. O objetivo é pressionar o STF a tomar uma decisão.

Também criticam decisão do presidente da Corte, ministro Edson Fachin, de avocar para si a relatoria da ação em que Vorcaro é investigado.

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"A vítima, que antes estava presa sem juiz, está agora presa sob a jurisdição de um juiz designado ad hoc, por ato do próprio julgador, depois dos fatos, para este caso específico e por prazo determinado. A violação de direitos humanos não cessou: recrudesceu", diz a petição.

A decisão de Fachin foi tomada para conter a crise deflagrada pela divulgação de relatório da Polícia Federal que expôs a proximidade entre o banqueiro, acusado de fraude de R$ 12,2 bilhões, e o ministro Alexandre de Moraes.

O documento, cujo teor foi revelado pelo Estadão, mostra mensagens do banqueiro a Moraes com pedidos de ajuda na articulação de sua defesa. Ele chega a perguntar se deveria deixar o País na antevéspera de sua prisão e também sugere ao magistrado que intercedesse junto ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

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A decisão de tornar o relatório público, em setembro, partiu do então relator do caso, André Mendonça. Moraes respondeu com acusações de que o colega conduziu a investigação com parcialidade e abuso de autoridade. Para corroborar essa versão, apresentou relatório apócrifo de sem valor probatório da PF.

Para estancar a crise interna, agravada pela sessão plenária do dia 15 de setembro, quando integrantes da Corte trocaram insultos e acusações, Fachin decidiu manter, temporariamente, a ação sob sua relatoria.