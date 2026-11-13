Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Defesa de Vorcaro questiona competência de Fachin para retirar relatoria do caso de Mendonça

Escrito por Giovanna Massaro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, enviou uma nova petição ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira, 12, na qual questiona a decisão do presidente da Corte, ministro Edson Fachin, de manter o caso sob sua relatoria e pede que o inquérito volte ao seu relator original, André Mendonça. O pedido questiona a competência atribuída a Fachin, afirmando que o ato fere o princípio constitucional do juiz natural.

Os advogados também pedem que o recurso seja encaminhado ao ministro mais antigo da Corte, Gilmar Mendes, ou à deliberação do plenário, para que se decida sobre o relator original do processo, "segundo as regras pré-existentes de distribuição e prevenção vedada a manutenção de relatoria atípica, provisória ou por designação" e que sejam apreciados "todos os pedidos urgentes pendentes, especialmente aqueles que versam sobre a liberdade do Peticionário (Vorcaro), de modo que nenhum deles seja decidido por órgão incompetente".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nesta semana, a defesa também fez um pedido para que Gilmar Mendes decida sobre a revogação da prisão do banqueiro.

A defesa argumenta que a presidência da Corte não poderia retirar, mesmo que provisoriamente, a condução dos procedimentos do ministro a quem eles foram originalmente distribuídos. Para os advogados, a medida viola o princípio do juiz natural e não tem amparo na Constituição, nas leis ou no Regimento Interno do STF.

"A apreciação dos pedidos urgentes é a única solução que, a um só tempo, respeita a competência do Juiz Natural, evita a prática de novos atos decisórios por órgão incompetente e impede que a indefinição sobre a relatoria se traduza em denegação de jurisdição ao investigado preso", diz a petição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O princípio do juiz natural determina que uma pessoa deve ser julgada por uma autoridade cuja competência tenha sido estabelecida previamente e que o julgador não pode ser escolhido ou substituído de maneira "arbitrária" posteriormente.

Dessa maneira, os advogados afirmam que os procedimentos foram distribuídos a Mendonça e que ele continua sendo o relator formal do caso. Eles alegam que o regimento interno do STF não atribui ao presidente da Corte assumir uma condução de uma investigação criminal distribuída a outro ministro.

Em setembro, Fachin determinou que manteria sob sua relatoria o inquérito do caso até o plenário decidir sobre a abertura de procedimento contra seus membros ou dentro do prazo de três meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A defesa de Vorcaro também questiona esse prazo de 90 dias fixado pela presidência do STF, que expira em 11 de dezembro de 2026, às vésperas do recesso, e diz que "enquanto isso, os procedimentos da Operação Compliance Zero permanecem sob a condução de órgão incompetente, com pedidos urgentes pendentes".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CASO MASTER DEFESA Fachin Prisão questionamento revogação stf Vorcaro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV