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Defesa de Vorcaro pede a Fachin que libere pedido de soltura para análise de Mendonça

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, solicitou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que libere para análise do ministro André Mendonça um pedido de soltura protocolado em setembro.

O pleito foi endereçado a Fachin, porque ele transferiu para si, de forma temporária, a relatoria do caso Master. A medida foi adotada após a divulgação de relatório que detalhava a relação do banqueiro com o ministro Alexandre de Moraes e a consequente crise aberta na Corte.

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Na prática, o andamento das investigações sobre Vorcaro ficaram a cargo de Fachin, embora formalmente Mendonça ainda figure como relator.

A defesa do dono do Master alega que sua prisão preventiva, que já dura 8 meses, é excessiva e que ele ainda não foi indiciado nem foi aberta nenhuma ação penal.

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CASO MASTER/VORCARO/DEFESA/STF/FACHIN/PEDIDO/SOLTURA/MENDONÇA
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