A defesa da ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) enviou um pedido ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para reduzir do tempo total da sua pena os dez meses em que ficou presa na Itália e o período de prisão provisória cumprido no Brasil.

Zambelli soma 15 anos e três meses de prisão referentes a condenações em duas ações penais. A primeira, de dez anos, por envolvimento na invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a falsificação de documentos oficiais. A segunda, de cinco anos e três meses, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de constrangimento ilegal, no caso em que perseguiu um jornalista com uma arma de fogo em 2022.

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Na petição, a defesa de Zambelli pede a detração penal, que permite o abatimento de períodos de prisão provisória, administrativa e de internação da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança, ou seja, do tempo final de condenação.

A defesa requer que os dez meses - período em que Zambelli esteve presa na Itália em razão da inclusão de seu nome na lista vermelha da Interpol e do pedido de extradição do STF - e os 298 dias de prisão provisória e cautelares extremas sejam abatidos da pena, e que ela seja recalculada.

Ainda segundo os advogados, esses períodos não constam no campo reservado ao abatimento cautelar do guia de execução penal de Zambelli.

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"Opor-se ao desconto desses períodos no cálculo de liquidação da pena gera gravíssimo e insustentável constrangimento ilegal por excesso de execução, violando frontalmente a legalidade estrita e o primado da dignidade humana", argumentou a defesa.

Sobre o período na Itália, a defesa afirma ainda que a jurisprudência do STF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre custódia cautelar extradicional cumprida no exterior segue no sentido de que "equipara-se em absoluto à prisão preventiva nacional para fins de detração".

"Ignorar os 10 meses de constrição cautelar sofridos na Itália equivale a impor o cumprimento de pena sem causa jurídica legal, configurando grave ilícito de excesso de execução", disse a defesa.

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Atualmente, Zambelli está na Itália, para onde fugiu no ano passado depois de ser condenada pela invasão de sistemas do CNJ.

No país, a ex-deputada chegou a ser presa, mas foi liberada após a Justiça italiana negar extradição. No momento, aguarda julgamento de extradição relacionada ao crime de perseguição à mão armada a um jornalista em 2022. A defesa dela entrou com um pedido de anulação de condenação no STF. Na Itália, chegou a criar uma comunidade paga para viabilizar sua estadia no país europeu, que foi cancelada dias depois.