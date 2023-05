Defesa de Anderson Torres diz que confia e acredita na Justiça e que STF agiu de forma correta

Redação (via Agência Estado)

A defesa do ex-ministro Anderson Torres, concedeu entrevista concedida na manhã desta sexta-feira, 12, após a liberdade provisória concedida ao ex-ministro na noite de quinta-feira, 11, Além de mostrar confiança na Justiça, a defesa de Torres negou que ele pretenda fazer delação, mas garante que o ex-ministro explicará tudo o que ocorreu com relação aos ataques ocorridos aos Três Poderes no dia 8 de janeiro deste ano. A defesa do ministro afirmou que o STF "agiu de forma correta" e disse acreditar e confiar na Justiça.

Anderson Torres deixou o 19.º Batalhão da Polícia Militar em Brasília, onde estava preso desde 14 de janeiro. Após quase quatro meses, a Justiça expediu seu alvará de soltura e ele voltou para sua residência na capital federal. Como condição para ficar em liberdade, entre outras obrigações, Torres terá de usar tornozeleira eletrônica, não poderá ter redes sociais, tampouco se comunicar com qualquer investigado no Supremo pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, quando as sedes dos três Poderes foram atacadas.