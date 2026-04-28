Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Decreto de promulgação do acordo provisório UE-Mercosul é publicado no Diário Oficial

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 19:44:00 Editado em 28.04.2026, 19:53:35
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o decreto do acordo comercial provisório entre o Mercosul e a União Europeia, que teve a promulgação assinada nesta terça-feira, 28.

Também foi publicada a exoneração do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Senador eleito em 2022, ele foi retirado do cargo para ajudar na votação da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF), que ocorrerá nesta quarta-feira, 29.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Wellington Dias vai retornar para o comando do ministério após o término da votação da indicação de Messias.

Outra publicação do DOU Extra é a nomeação do ex-deputado federal Odair Cunha para o Tribunal de Contas da União (TCU). A indicação dele foi aprovada na Câmara no último dia 14 e avalizada pelo Senado no dia seguinte.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
UE-MERCOSUL/ACORDO/DECRETO/PROMULGAÇÃO/DOU
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV