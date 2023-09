Decisão do Senado sobre marco restabelece segurança jurídica e traz paz a campo, diz Faesp

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Equipe AE (via Agência Estado)

O vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Tirso Meirelles, disse, em nota, que a aprovação na quarta-feira, 27, pelo Senado do projeto de lei que institui 5 de outubro de 1988 como marco temporal para a demarcação de terras indígenas, restabelece a segurança jurídica aos produtores rurais e "traz paz social ao campo". "Assim como nossos deputados, o Senado Federal corrige uma injustiça. Agora, esperamos que a lei seja cumprida por todos, e que o Supremo Tribunal Federal (STF) respeite a decisão soberana, clara e democrática do Poder Legislativo", afirmou.

O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e segue agora para sanção presidencial.