Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Decisão contra censura pedida por campanha de Flávio reforça debate público, aponta FUP

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Federação Única dos Petroleiros (Fup) avaliou como importante a decisão do corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que negou nesta sexta-feira, 16, pedidos da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) para impor restrições à atuação de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, além de sindicatos, centrais sindicais e organizações estudantis.

Segundo a Fup, a negativa reforça o papel das entidades representativas no debate público em um momento decisivo da campanha, o segundo turno, com votação no próximo dia 25. A federação sustenta que a participação de organizações sindicais e sociais na discussão política é parte do funcionamento democrático, desde que respeitada a legislação eleitoral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao justificar sua decisão, o ministro Cueva afirmou que as medidas solicitadas poderiam violar direitos constitucionais, como as liberdades de expressão, associação e organização sindical. O ministro também determinou que as acusações feitas na ação sejam apresentadas de forma individualizada e com fundamentação, em relação aos dirigentes citados.

Na ação, segundo a Fup, a campanha de Flávio Bolsonaro acusa os envolvidos de abuso eleitoral e de uso indevido dos meios de comunicação, mas, também de acordo com a federação, não apresentou provas. Para a entidade, a tentativa de restringir a atuação de sindicatos e movimentos extrapola o debate eleitoral e atinge garantias previstas na Constituição.

A federação reiterou ainda, que os sindicatos têm função central na democracia ao defender interesses da classe trabalhadora e que continuarão a participar do debate político, observando as regras eleitorais, concluiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/PEDIDO/TSE/LIMITAÇÃO/SINDICATOS/LULA/FUP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV