Debate: nas considerações finais, Nunes agradece presença de Tarcísio

O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), agradeceu a presença do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no debate da TV Globo com o candidato Guilherme Boulos (PSOL).

continua após publicidade

Ele também destacou sua experiência como empreendedor para que, assim, consiga ser novamente prefeito da capital. "A experiência faz a diferença. Aqui, tem experiência. Ali, inexperiência. Aqui, equilíbrio. Ali, um pouco de nervosismo. Aqui, ordem. Ali, a desordem, com as histórias de vida."