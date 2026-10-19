Debate intensifica polarização nas redes, mas sem impacto significativo, aponta AP Exata

Segundo a empresa, as menções positivas ao candidato do PL, Flávio Bolsonaro, caíram de 40,09% para 37,93%, o que representa uma redução de 2,16 ponto

A discussão nas redes sociais sobre o debate Band/Estadão deste domingo, 18, espelhou o próprio programa, com troca de críticas e ironias, mas pouco espaço para embate de propostas. Levantamento da empresa de inteligência de dados AP Exata, divulgado na manhã de segunda-feira, 19, aponta uma intensificação na polarização, mas sem "uma mudança consistente no equilíbrio digital da disputa".

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Segundo a empresa, as menções positivas ao candidato do PL, Flávio Bolsonaro, caíram de 40,09% para 37,93%, o que representa uma redução de 2,16 pontos porcentuais. Ao mesmo tempo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recuou de 39,80% para 38,65% (-1,15 p.p.). Na prática, a vantagem de Flávio, que era de 0,29 ponto, se transformou em uma diferença de 0,72 ponto a favor de Lula. Na confiança, os dados desta segunda registram 15,18% para Flávio e 14,98% para Lula, com uma diferença de 0,2 ponto.

"A conclusão é que o debate desagradou o brasileiro de uma forma geral e derrubou as menções positivas dos dois", avalia o cientista político Sergio Denicoli, CEO da AP Exata, que indica que a variação foi "irrelevante", mantendo-se dentro da margem de erro. O algoritmo da AP Exata tem uma assertividade de 95%, o que implica uma taxa de falsos negativos de no máximo 5%.

Entre os principais temas que tomaram as redes após o embate deste domingo, a AP Exata indica que "a direita explorou a defesa de Lula das saidinhas de presos, o ato falho nas considerações finais, quando afirmou que o Brasil 'vai acabar' caso seja reeleito, e a expressão 'malandro carioca', utilizada contra Flávio e interpretada como uma ofensa aos cariocas".

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Já ao lado da esquerda, as redes viralizaram a resposta irônica de Lula ao questionamento de Flávio sobre votos recebidos entre presidiários. O presidente disse querer 100% dos votos, incluindo o do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio, em prisão domiciliar por tentativa de golpe. "Também ganharam destaque as críticas de que Flávio fugiu das perguntas, especialmente sobre (Daniel) Vorcaro, e a cobrança de Lula pela abertura dos sigilos", aponta a empresa.

Próximo debate pode entregar um candidato consolidado, avalia Denicoli

O CEO da AP Exata reforça que a eleição chega nesta última semana praticamente empatada, com uma leve vantagem para Flávio, e que o debate da Rede Globo, marcado para a próxima sexta-feira, 23, seria a principal oportunidade para o presidente tentar virar o resultado. "Mas ele vai precisar ter um desempenho muito melhor do que teve no debate de domingo", avalia.

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O cientista político aponta também a necessidade de "considerar o imponderável", com atos inesperados como a facada em Jair Bolsonaro em 2018 e a ocorrência de Carla Zambelli empunhando uma arma em 2022.

"Os ânimos estão muito acirrados e pode ser que ocorra alguma coisa, mas, se observarmos o curso normal de uma eleição, o grande evento mesmo será o debate, que pode ser o divisor de águas e entregar um candidato consolidado, seja ele Flávio, seja ele Lula", diz Denicoli.