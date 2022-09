Debate entre candidatos ao governo de SP tem plateia contida

Luiz Vassallo, Gustavo Queiroz e Matheus de Souza (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os bastidores do debate foram marcados pela ausência das provocações que marcaram os debates anteriores e uma plateia menos exaltada. Somente em momentos pontuais, houve aplausos e uma pequena provocação entre os convidados.

continua após publicidade .

Fernando Haddad (PT) foi aplaudido quando acusou Rodrigo Garcia (PSDB) de esconder seus padrinhos políticos, como Gilberto Kassab (PSD), o falecido ex-prefeito Celso Pitta e o ex-governador João Doria (PSDB). No time do petista, estavam a ex-ministra Marina Silva (Rede), que declarou na última semana apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o deputado estadual Emídio de Souza (PT), que é um dos coordenadores de sua campanha. A candidata a vice Lúcia França (PSB) também acompanhou o petista.

A maior provocação entre os apoiadores dos candidatos partiu da plateia aliada a Rodrigo Garcia (PSDB) a Tarcísio de Freitas (Republicanos). "Volta para o Rio", gritaram apoiadoras do governador. Em um aceno ao eleitorado feminino, Garcia compareceu apoiado apenas de mulheres. Entre elas, estão a delegada da Polícia Civil Elizabeth Sato, a secretária de Desenvolvimento econômico, Zeina Latif, a procuradora-geral do Estado, Ines Coimbra, e a secretária de Desenvolvimento Social, Laura Machado.

continua após publicidade .

Após um de seus apoiadores, o deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos), proferir ofensas contra a jornalista Vera Magalhães no último debate, Tarcísio levou uma plateia mais silenciosa ao evento. O candidato a vice, Felício Ramuth, esteve presente. Também veio acompanhado de assessores da campanha. Seus apoiadores apenas aplaudiram Tarcísio após uma interação mais acalorada com Elvis Cezar (PDT).