Debate em SP: Nacionalização segue em discussão sobre programas habitacionais

Matheus de Souza e Giordanna Neves (via Agência Estado)

Com a nacionalização do discurso como regra, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) criticaram as políticas nacionais de habitação dos padrinhos um do outro durante debate da TV Globo entre os candidatos ao governo paulista. Segundo Haddad, o governo Jair Bolsonaro (PL), ao descontinuar o Minha Casa Minha Vida, agravou o problema, enquanto Tarcísio defendeu o Casa Verde Amarela é suficiente para lidar com a questão.

"Você falar de habitação é uma covardia, vocês acabaram com a Minha Casa Minha Vida, como é que você vai fazer uma habitação sem Minha Casa Minha Vida, você vai votar no Lula no domingo", provocou o petista, questionando se o ex-ministro não tinha nenhum "constrangimento" em abordar o assunto.

Em resposta, Tarcísio alegou que o programa Casa Verde Amarela, do governo Bolsonaro, "promoveu a construção de muitas habitações em um período crítico para nossa história", sem dar detalhes. Segundo o ex-ministro, as entregas do programa são "absolutamente suficientes para dar conta do déficit habitacional" do Estado.

Tarcísio disse que, para resolver o problema da habitação no Estado de São Paulo, além de parcerias público privadas, ele pretende triplicar o valor destinado aos programas de habitação de interesse social, além criar de um "amplo programa" de aluguel social.