David Miranda era um 'jovem de trajetória extraordinária', diz Lula

Redação (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma publicação no Twitter, sobre a morte do ex-deputado federal David Miranda (PDT-RJ), ocorrida nesta terça-feira, 9. Ele estava internado desde agosto do ano passado com quadro grave de septicemia. "Meus sentimentos ao @ggreenwald e familiares pela perda de David Miranda. Um jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais."

continua após publicidade .

David Miranda morreu aos 37 anos, um dia antes do seu aniversário, após passar nove meses internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a uma infecção generalizada no sistema gastrointestinal. O anúncio foi feito nesta terça, 9, por seu marido, o jornalista Glenn Greenwald, em rede social. "Ele morreu em plena paz, cercado por nossos filhos, familiares e amigos", escreveu Glenn.