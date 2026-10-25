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Davi Alcolumbre vota no Amapá e fala em liberdade de escolha e respeito

Escrito por Renan Monteiro e Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), votou nesta manhã em Macapá (AP) e falou em "liberdade de escolha, a paz e o respeito", de acordo com informações da assessoria da presidência do Senado.

Ele segue para Brasília (DF). Ainda de acordo com as informações da assessoria, às 12h30 haverá uma visita institucional ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, negou neste mês eventual inimizade com Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ao falar durante a cerimônia de promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1.

Em vitória para a agenda do governo, o Plenário do Senado Federal aprovou no último dia 14 de outubro o fim da escala de seis dias de trabalho para um dia de repouso. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 foi aprovada em dois turnos, com a mesma votação em ambos: 75 votos favoráveis e apenas um contrário.

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