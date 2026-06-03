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POLÍTICA

Datena diz que candidatura para deputado está 'quase certa' após convite de Alckmin e França

Escrito por Pedro Augusto Figueiredo e Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 20:47:00 Editado em 03.06.2026, 20:54:37
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O apresentador José Luiz Datena afirmou nesta quarta-feira, 3, que sua candidatura a deputado federal nas eleições de 2026 está "quase certa". Ele foi convidado a concorrer pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pré-candidato ao senado Márcio França.

Segundo Datena, faltam apenas alguns detalhes para confirmar a candidatura. Ele elogiou os dois aliados e diz estar honrado com o convite.

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Datena ressaltou que Alckmin e França "pensam o bem do País". O apresentador concorrerá pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro), legenda a qual está filiado.

Em 2024, na época no PSDB, Datena concorreu à Prefeitura de São Paulo e terminou em quinto lugar, com 1,84% dos votos.

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Candidatura Datena eleições 2026
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