Datafolha/SP: Tarcísio lidera com 49% no 1º turno e Haddad tem 29%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera com folga a disputa em São Paulo, com chances altas de vencer já no primeiro turno. Segundo o levantamento, Tarcísio tem 49% das intenções de voto, contra 29% do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).

Para efeito de comparação, na última pesquisa, de 21 de agosto, Tarcísio tinha 45% das intenções de voto. Haddad tinha 27%.

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Na pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 11, o porcentual dos demais candidatos é:

- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 49%;

- Fernando Haddad (PT): 29%;

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- Policial Edjane (Agir): 3%;

- Carlos Machado (PCB): 3%;

- Vera Lúcia (PSTU): 2%;

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- Vivian Mendes (UP): 2%;

- Izadora Dias (PCO): 1%;

- Em branco/nulo/nenhum: 8%;

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- Indeciso: 3%.

Para um candidato ser eleito no primeiro turno, ele precisa ter 50% mais um dentre todos os votos válidos. Esse cálculo desconsidera, por exemplo, os ausentes e os votos em branco ou nulo. Considerando apenas os votos válidos, Tarcísio teria 56% dos votos, contra 32% de Haddad nesse cenário.

O Datafolha ouviu 1.610 eleitores no Estado de São Paulo de 8 a 10 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-04189/2026. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo.