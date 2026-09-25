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Datafolha/SP: no 2º turno, Flávio vai de 47% em 12/9 a 49% agora; Lula oscila de 42% para 41%

Escrito por Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, tem 49% das intenções de voto totais no Estado de São Paulo no segundo turno, informa o Datafolha. Na pesquisa anterior, de 12 de setembro, ele somava 47%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou de 42% para 41%. Brancos e nulos se mantiveram em 10% e indecisos, 1%.

No primeiro turno, Flávio subiu de 35% a 38% e Lula manteve os 33%. Augusto Cury (Avante) permaneceu com 7%. Ronaldo Caiado (PSD) oscilou de 4% para 5% e Renan Santos (Missão), de 6% para 4%. Romeu Zema (Novo) marcou os mesmos 2%. Samara Martins (UP) foi de 2% a 1%. Wilson Grassi (Democrata) ficou com 1%, índice semelhante ao visto antes. Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) passaram de 1% a 0%. Edmilson Costa (PCB), Leonardo Avalanche (PRTB) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram. Brancos e nulos somaram 6% e indecisos, 2%, números idênticos ao levantamento passado.

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Foram entrevistadas 1.610 pessoas entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-09355/2026.

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