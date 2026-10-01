Datafolha/PE: Em empate técnico, Raquel Lyra tem 46% dos votos totais e João Campos soma 44%

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), tem 46% das intenções de voto, seguida pelo ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), com 44%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1.º. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Em relação ao levantamento de 24 de setembro, Raquel oscilou dois pontos para baixo, de 48% para 46%, enquanto Campos manteve 44%. A distância numérica entre os dois passou de quatro para dois pontos porcentuais.

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Ivan Moraes (PSOL) oscilou de 1% para 2%, enquanto Renan Hallais (Missão) manteve 1%. Professora Camila (UP) passou de 1% para 0%. Victor Assis (PCO) e Guilherme Fonseca (PSTU) permaneceram com 0%. Brancos, nulos e nenhum somam 4%, mesmo patamar da pesquisa anterior, e os indecisos passaram de 2% para 3%.

Nos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Raquel tem 50%, ante 51% na rodada anterior. Campos passou de 46% para 47%.

A diferença numérica caiu de cinco para três pontos porcentuais, também dentro do intervalo de empate técnico. Para vencer no primeiro turno, é necessário obter mais da metade dos votos válidos.

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Nesse recorte, Ivan Moraes passou de 1% para 2%, Renan Hallais manteve 1% e Professora Camila oscilou de 1% para 0%.

Na simulação de segundo turno, Raquel tem 50% e Campos, 46%, também em empate técnico. Na pesquisa anterior, os dois registravam 51% e 45%, respectivamente.

A vantagem numérica da governadora passou de seis para quatro pontos porcentuais. Brancos, nulos e nenhum mantiveram 3%, e os indecisos permaneceram em 1%.

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O levantamento entrevistou 1.204 pessoas entre 28 de setembro e 1.º de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número PE-06822/2026.