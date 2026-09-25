Datafolha/MG: no 2º turno, Flávio vai de 45% a 46% e Lula oscila de 46% para 44%

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, tem 46% das intenções de voto totais no Estado de Minas Gerais no segundo turno, informa o Datafolha. Na pesquisa anterior, de 12 de setembro, ele somava 45%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou de 46% para 44%. Brancos e nulos se mantiveram em 8% e indecisos, 1%.

No primeiro turno, Lula oscilou de 37% a 39% e Flávio foi de 35% a 37%. Augusto Cury (Avante) permaneceu com 5%. Romeu Zema (Novo) oscilou de 5% para 4%. Ronaldo Caiado (PSD) manteve os 3%. Renan Santos (Missão) e Samara Martins (UP) marcaram 1%, de 2% antes. Rui Costa Pimenta (PCO) teve os mesmos 1%. Não pontuaram: Clariana Barão (DC), Leonardo Avalanche (PRTB), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU) e Wilson Grassi (Democrata). Brancos e nulos somaram 5%, número idêntico ao levantamento passado. Indecisos foram de 5% a 3%.

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Foram entrevistados em Minas Gerais 1.204 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-06824/2026.