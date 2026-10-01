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Datafolha/MG: Cleitinho tem 49% dos votos válidos; Patrus soma 20%; e Kalil pontua 13%

Escrito por Daniel Tozzi e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1.º, mostra que o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) tem chance de ser eleito governador de Minas Gerais em primeiro turno. Nos votos válidos, ele aparece com os mesmos 49% da semana passada. Considerando a margem de erro de três pontos porcentuais, ele varia de 46% a 52%.

Na mesma conta de válidos, Patrus tem 20% (de 18% na semana anterior); Kalil, 13% (de 11%); Roscoe, 5% (de 6%); Simões, 5% (de 6%); Azevedo, 3% (de 4%). Ben manteve os 2%, Túlio foi de 2% para 1% e Duda, Xavier e Áreas têm os mesmos 1%.

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Nos votos totais, Cleitinho tem 40%, o mesmo porcentual de uma semana atrás. Em segundo lugar, o deputado federal Patrus Ananias (PT) oscilou de 15% para 16%. Na sequência, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) passou de 9% para 11%. Flávio Roscoe (PL) foi de 5% para 4% e Mateus Simões (PSD) também variou de 5% para 4%. Gabriel Azevedo (MDB) somou 2%, de 3% antes.

Ben Mendes (Missão), Professor Túlio Lopes (PCB), Henrique Áreas (PCO), Indira Xavier (UP) e Rafael Duda (PSTU) têm 1% cada. Brancos e nulos se mantêm em 9%. Indecisos passaram de 10% para 8%.

O Datafolha ouviu presencialmente 1.204 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, período que abarcou o debate estadual da TV Globo, realizado na terça-feira, 29. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-09729/2026.

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2º turno

Em eventual segundo turno entre Cleitinho e Kalil, o senador tem 56% dos votos totais contra 27% do ex-prefeito de Belo Horizonte. Quando o oponente é Patrus Ananias, Cleitinho tem 60% e o petista 24%.

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