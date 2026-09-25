Datafolha/DF: No 2º turno, Flávio mantém 51% e Lula oscila de 39% a 41%

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, tem 51% das intenções de voto totais no Distrito Federal no segundo turno, informa o Datafolha. Na pesquisa anterior, de 11 de setembro, ele somava os mesmos 51%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou de 39% para 41%. Brancos e nulos foram de 8% para 7% e indecisos saíram de 1% para 2%.

No primeiro turno, Flávio oscilou de 40% a 41% e Lula, de 32% para 34%. Ronaldo Caiado (PSD) foi de 8% para 9% e Augusto Cury (Avante), de 6% para 4%. Renan Santos (Missão) manteve os 3% e Romeu Zema (Novo), 1%. Não pontuaram: Leonardo Avalanche (PRTB), Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Wilson Grassi (Democrata) e Clariana Barão (DC). Brancos e nulos permaneceram em 5%. Indecisos passaram de 3% para 2%.

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A pesquisa foi contratada pela Globo e pela Folha de S.Paulo. O Datafolha ouviu 910 pessoas entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é DF-01888/2026 e BR-06769/2026.