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Datafolha/DF: Michele tem 23%, Leila 18%, Bia Kicis 18% e Erika Kokay 13%

Escrito por Daniel Tozzi e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Datafolha divulgada desta quinta-feira, 1º, mostra Michelle Bolsonaro (PL) com 23% das intenções de voto para o Senado do Distrito Federal. Em seguida, aparecem Bia Kicis (PL) e Leila do Vôlei (PDT), com 18% cada, e Erika Kokay (PT), com 13%.

Sebastião Coelho (Novo) e Professor Guilherme Amorim (UP) têm 2% cada; Ronaldo Fonseca (PSD), Tiago (Agir) e Marley (Avante), 1% cada. Votos em branco ou nulo somam 10% e não sabem, são 8%.

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O Datafolha ouviu 910 pessoas entre 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é DF-00905/2026.

O cenário considera as respostas para a primeira e a segunda vagas ao Senado em um total que soma 100% das intenções de voto, mantendo a proporção entre candidatos, indecisos e votos brancos ou nulos.

Considerando apenas o primeiro voto, Michelle Bolsonaro tem 37%; Leila do Vôlei, 18%; Erika Kokay, 17% e Bia Kicis, 8%;

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Já no segundo voto, Bia Kicis aparece com 29%; Leila do Vôlei, com 18% e Erika Kokay e Michelle Bolsonaro, com 10% cada.

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