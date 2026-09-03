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Datafolha traz 1º turno com Lula 38%; Flávio, 33%; Cury, 8%; Caiado 4%

Escrito por Daniel Tozzi e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, com 38%, contra 33% do senador Flávio Bolsonaro (PL), mostra pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 3. Em seguida, aparecem o escritor Augusto Cury (Avante), com 8%, e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) com 4%.

Em relação ao último levantamento do Datafolha, realizado no dia 21 de agosto, Cury subiu de 2% para os atuais 8%. Já Lula oscilou de 39% para 38%, enquanto Flávio Bolsonaro permaneceu estável com 33%. Ronaldo Caiado oscilou de 5% para 4%.

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O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre terça-feira, 1º, e esta quinta-feira, 3. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-03669/2026.

Pelas datas em que foi a campo, a pesquisa capturou parcialmente os efeitos das revelações das trocas de mensagens entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro. O caso foi inicialmente revelado pelo Estadão, na manhã do dia 1.º. Naquela tarde, o ministro André Mendonça derrubou o sigilo do caso.

Este foi também o primeiro levantamento do Datafolha após o debate Band/Estadão, as entrevistas da TV Globo com os principais candidatos e o início do horário eleitoral no rádio e na TV.

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Na pesquisa espontânea, que não elenca ao eleitor os nomes dos candidatos, Lula registrou 31%, contra 22% de Flávio Bolsonaro e 5% de Augusto Cury.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/DATAFOLHA
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