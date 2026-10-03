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Datafolha: pessimismo salta às vésperas das eleições; 62% indicam desânimo

Escrito por Luciana Collet (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Às vésperas do primeiro turno das eleições, pesquisa Datafolha identificou que o pessimismo do eleitor brasileiro aumentou. Sondagem realizada entre 29 de setembro a 1º de outubro classificou 43% dos entrevistados como pessimistas, porcentual superior ao de levantamento realizado entre os dias 15 e 17 de setembro, quando 37% se mostraram pessimistas.

Por outro lado, o número de brasileiros considerados otimistas caiu de 43% para 35% entre as duas pesquisas. Os classificados como hesitantes passaram de 20% para 22%.

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A sondagem questionou os entrevistados sobre uma lista de emoções dicotômicas sobre a situação atual do País no levantamento. A partir das respostas dos itens pesquisados, o Datafolha segmentou os brasileiros nos grupos pessimistas, hesitantes e otimistas. Os pessimistas estão entre os que responderam sentimentos negativos em cinco a seis itens, os hesitantes são os que responderam sentimentos negativos em três a quatro itens, e os otimistas, os que responderam sentimentos negativos em zero, um ou dois itens.

Ao serem questionados sobre o sentimento "quando pensa no Brasil de hoje em dia", 69% dos brasileiros disseram se sentir inseguros enquanto apenas 29% afirmaram se sentir seguros. 62% indicaram desânimo, ante 36% de animados.

Em relação ao futuro, 57% afirmaram ter medo, ante 41% que disseram ter confiança e 2% que não souberam responder. 61% sinalizaram estarem tristes, ante 35% de "felizes" e 4% não souberam responder.

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Além das duplas seguro/inseguro, animado/desanimado, medo/confiança no futuro, triste/feliz, a pesquisa também questionou sobre raiva/tranquilidade e mais medo do que esperança/mais esperança do que medo. Nestes dois casos, a parcela dos que responderam com cada um dos sentimentos foi similar.

A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026, ouviu 2.506 eleitores de 16 anos ou mais em 152 municípios e foi contratada pela Folha e TV Globo.

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ELEIÇÕES 2026/1º TURNO/PESQUISA/DATAFOLHA/PESSIMISMO
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