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Datafolha: no Sudeste, Flávio passa de 39% para 42% e Lula vai de 40% a 38%

Escrito por Mateus Fagundes e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) voltou a liderar numericamente na região Sudeste, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3, véspera do primeiro turno. Flávio passou de 39% das intenções de voto, no levantamento anterior, de 1º de outubro, para 42%, no levantamento agora divulgado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por outro lado, saiu de 40% para 38% das intenções de voto nesta região. Os demais candidatos somam 13%.

Como a margem de erro para a amostra do Sudeste é de dois pontos porcentuais (pp), os dois candidatos estão tecnicamente empatados.

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O Sudeste concentra 41,78% do eleitorado nacional nas eleições de 2026, de acordo com dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Do total de 158,7 milhões de pessoas aptas a votar no País, 66,3 milhões estão nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

No Nordeste, região cara para o petismo, foi o atual presidente quem ampliou a margem sobre o oponente. A soma das declarações de votos em Lula aumentou de 56% para 59%. Flávio também subiu, de 26% para 28%. Os demais têm 8% de apoio na região. Com 43,5 milhões de eleitores, a região tem 27,42% do eleitorado nacional. A margem de erro é de 3pp.

Na região Sul, com os três Estados historicamente mais alinhados ao bolsonarismo, Flávio oscilou de 50% das intenções de voto para 51%, enquanto Lula manteve os 30% da pesquisa anterior. Os demais postulantes somam 11%. A margem de erro é de 4pp.

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Por fim, no Centro-Oeste e no Norte, considerados em conjunto pelo Datafolha em razão da menor quantidade de eleitores, as intenções de voto em Flávio passaram de 43% para 42%, enquanto as intenções de voto em Lula foram de 35% para 37%. A margem de erro é de 4pp.

O Datafolha ouviu 4.006 pessoas de 16 anos ou mais neste sábado, dois dias após o cancelamento do debate presidencial na TV Globo. O nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01708/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/DATAFOLHA/REGIÕES
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