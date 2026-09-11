Datafolha: No DF Michelle tem 21% para o Senado; Leila, 18%; Bia, 15%; Erika, 14%

Michelle Bolsonaro (PL) tem 21% das intenções de voto na disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Distrito Federal, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11. Leila do Vôlei (PDT) aparece com 18%, Bia Kicis (PL), com 15%, e Erika Kokay (PT), com 14%. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Na comparação com o levantamento de agosto, Michelle passou de 19% para 21%, enquanto Leila foi de 16% para 18%. Bia Kicis passou de 11% para 15% e Erika Kokay, de 12% para 14%.

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Sebastião Coelho (Novo), Ronaldo Fonseca (PSD) e Professor Guilherme Amorim (UP) têm 2% cada. Tiago (Agir), Guto Felício dos Santos (PSDB), David Horn (PCO), Marley (Avante) e Avenir Rosa (Democrata) registram 1% cada. Zanata (PSTU) não pontuou. Brancos, nulos ou nenhum somam 11% e os indecisos, 9%.

O cenário considera as duas escolhas para o Senado e reduz os resultados para 100%. Neste ano, os eleitores poderão votar em dois candidatos para preencher as duas vagas do Distrito Federal em disputa.

Primeiro voto

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Considerando apenas a primeira escolha para o Senado, Michelle Bolsonaro registra 34%, seguida por Leila do Vôlei, com 18%, Erika Kokay, com 17%, e Bia Kicis, com 8%.

Ronaldo Fonseca tem 2%. Sebastião Coelho, Tiago, Guto Felício dos Santos e Professor Guilherme Amorim registram 1% cada. Zanata, Marley, David Horn e Avenir Rosa não pontuaram. Brancos, nulos ou nenhum somam 9% e 6% estão indecisos.

Segundo voto

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Na segunda escolha para o Senado, Bia Kicis aparece com 21%, Leila do Vôlei, com 19%, Erika Kokay, com 11%, e Michelle Bolsonaro, com 9%.

Sebastião Coelho registra 4% e Professor Guilherme Amorim, 3%. Ronaldo Fonseca e Tiago têm 2% cada. Zanata, Avenir Rosa, David Horn, Guto Felício dos Santos e Marley registram 1% cada. Brancos, nulos ou nenhum somam 14% e os indecisos, 12%.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, 49% não souberam responder.

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O Datafolha ouviu 910 eleitores do Distrito Federal entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela Globo e pela Folha de S.Paulo e está registrada na Justiça Eleitoral sob os números DF-06055/2026 e BR-04623/2026.