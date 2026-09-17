Datafolha: No 2º turno, Lula tem 60% entre beneficiários do Bolsa Família, e Flávio, 33%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira mostra que, entre beneficiários do programa Bolsa Família, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 60% das intenções de voto contra 33% do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno.

No primeiro turno, o petista registra 53% das intenções de voto, contra 28% que disseram que votariam no filho do ex-presidente Jair Bolsonaro dentro desse mesmo segmento.

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O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em todo o País entre a terça-feira, 15, e hoje. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-04029/2026 e foi contratada pelo grupo Globo e a Folha de S.Paulo . O instituto considerou beneficiários diretos do programa ou pessoas que moram em uma residência com alguém que recebe Bolsa Família.

Segundo o próprio Datafolha, a maior parte do levantamento foi feita antes da divulgação de hoje do governo federal de que o valor do benefício será corrigido em 15%. O valor da parcela mínima passará de R$ 600 para

R$ 691.

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Na pesquisa espontânea, ou seja, quando o entrevistador não apresenta ao eleitor o nome de todos os presidenciáveis, Lula registra 44% das intenções de voto entre os beneficiários do programa e Flávio Bolsonaro marca 19%.