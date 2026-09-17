Datafolha: No 2º turno, Lula tem 46% dos votos totais e Flávio, 44%, empate técnico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 46% das intenções de voto e o senador Flávio Bolsonaro (PL), 44%, em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 17.

Os porcentuais são os mesmos do levantamento divulgado no dia 11 e mantêm os dois tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

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Encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, o levantamento é o primeiro do instituto divulgado após a sessão conturbada do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. As entrevistas ocorreram nos dias 15 e 16 de setembro, abrangendo o dia da sessão e o seguinte.

Na sessão de terça-feira, 15, os ministros começaram a analisar uma questão de ordem sobre a possibilidade de examinar conjuntamente os casos envolvendo Moraes e André Mendonça. O placar ficou em 4 a 3 pela manutenção das análises separadas, mas um pedido de vista do ministro Flávio Dino suspendeu a discussão. A análise do caso de Mendonça também aguarda a conclusão da questão de ordem.

No confronto entre Lula e Flávio, os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum dos dois permaneceram em 8%. Os indecisos também ficaram estáveis, em 1%.

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Entre os cinco cenários testados, o escritor Augusto Cury (Avante) é o único a empatar numericamente com Lula: ambos aparecem com 44%. O petista oscilou um ponto para baixo, de 45% para 44%, enquanto Cury avançou um ponto, de 43% para 44%. Brancos, nulos e nenhum permaneceram em 10%, e os indecisos passaram de 2% para 1%.

Diante do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), Lula manteve 46%, enquanto o adversário oscilou de 41% para 42%. A diferença passou de cinco para quatro pontos porcentuais, colocando os dois no limite do empate técnico. Brancos, nulos e nenhum seguiram em 10%, e os indecisos, em 2%.

Na simulação contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), Lula passou de 48% para 49%, enquanto o adversário manteve 39%. A vantagem do petista aumentou de nove para dez pontos porcentuais. Brancos, nulos e nenhum continuaram em 11%, e os indecisos, em 2%.

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Já no confronto com o influenciador Renan Santos (Missão), Lula oscilou de 48% para 47%, enquanto o adversário passou de 37% para 38%. A distância entre eles diminuiu de 11 para nove pontos porcentuais. Brancos, nulos e nenhum passaram de 12% para 13%, e os indecisos permaneceram em 2%.

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais. O nível de confiança é de 95%, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.