Datafolha: no 1º turno, Lula vai de 36% para 39% na espontânea e Flávio passa de 27% para 31%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 39% das intenções de voto na pesquisa espontânea para a Presidência da República, ante 31% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo levantamento Datafolha divulgado nesta quinta-feira,1º.

Nessa modalidade, os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados.

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Na pesquisa anterior, divulgada em 24 de setembro, Lula tinha 36% e Flávio, 27%. Lula oscilou 3 pontos porcentuais para cima, enquanto Flávio oscilou 4 pontos para cima. A parcela de indecisos recuou de 18% para 13%.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi citado por 4% dos entrevistados. O escritor Augusto Cury (Avante) oscilou de 3% para 2%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) permaneceu com 2%. Renan Santos (Missão) também permaneceu com 2%.

Outras respostas somam 2%, mesmo índice da rodada anterior. Os que pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum candidato permaneceram com 5%.

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O levantamento ouviu 2.506 pessoas de 16 anos ou mais entre 29 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026