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Datafolha: no 1º turno, Lula passa de 40% para 42% e Flávio vai de 36% para 38%, empate técnico

Escrito por eleições 2026; Presidência; pesquisa; Datafolha (via Agência Estado)
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º, aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou dois pontos porcentuais para cima e tem 42% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial. O senador Flávio Bolsonaro (PL) também oscilou dois pontos para cima, de 36% para 38%. As variações ocorreram dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Na comparação com o levantamento de 24 de setembro, a distância numérica entre os dois permaneceu em quatro pontos porcentuais.

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O escritor Augusto Cury (Avante) oscilou de 5% para 4%. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) passou de 4% para 3%, mesmo índice do presidente do Missão, Renan Santos, que manteve 3%.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e a dentista Samara Martins (UP) permaneceram com 1% cada. O veterinário Wilson Grassi (Democrata) passou de 0% para 1%.

O economista Edmilson Costa (PCB), o jornalista Rui Costa Pimenta (PCO), o empresário Leonardo Avalanche (PRTB), a advogada Clariana Barão (DC) e o professor Hertz Dias (PSTU) mantiveram 0%.

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Brancos, nulos e nenhum somam 5%, mesmo patamar da rodada anterior. Os indecisos também permaneceram estáveis, em 2%.

Em votos válidos, Lula possui 45% das intenções contra 40% de Flávio. Cury tem 4%, Caiado e Renan têm 3% e Zema, 1%.

O Datafolha ouviu 2.506 pessoas de 16 anos ou mais entre 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.

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