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Datafolha: No 1º turno do DF, Celina tem 40% dos votos totais; Arruda pontua 17% e Grass, 16%

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra que a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lidera a disputa pelo governo de Brasília. Celina, que herdou o cargo em abril deste ano, tem 40% das intenções de voto, contra 17% de José Roberto Arruda (PSD) e 16% de Leandro Grass (PT).

Para efeito de comparação, Celina tinha 30% no último levantamento, divulgado em 21 de agosto. Arruda, que enfrenta problemas na Justiça e pode ter a candidatura impugnada pela Lei da Ficha Limpa, tinha 28%. Grass tinha 11% no mês passado.

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Na pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 11, o porcentual dos demais candidatos é:

- Celina Leão (PP): 40%;

- Arruda (PSD): 17%;

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- Leandro Grass (PT): 16%;

- Paula Belmonte (PSDB): 6%;

- Cappelli (PSB): 3%;

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- Kiko Caputo (Novo): 3%;

- Professor Robson (PSTU): 2%;

- Professora Samara Mineiro (UP): 1%;

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- Elisson (Agir): 0%;

- Expedito Mendonça (PCO): 0%;

- Rico Pinheiro (PRTB): 0%;

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- Em branco/nulo/nenhum: 8%;

- Indecisos: 3%.

Dada a incerteza quanto à candidatura de Arruda, o Datafolha também simulou um cenário sem a candidatura do ex-governador de Brasília. Neste cenário, Celina continua na liderança, com 45%, e Grass na segunda posição, com 19%.

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- Celina Leão (PP): 45%;

- Leandro Grass (PT): 19%;

- Paula Belmonte (PSDB): 8%;

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- Cappelli (PSB): 3%;

- Kiko Caputo (Novo): 3%;

- Professor Robson (PSTU): 2%;

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- Professora Samara Mineiro (UP): 2%;

- Elisson (Agir): 0%;

- Expedito Mendonça (PCO): 0%;

- Rico Pinheiro (PRTB): 0%;

- Em branco/nulo/nenhum: 12%;

- Indecisos: 5%.

Considerando apenas os votos válidos, Celina Leão figura com chances de vencer no primeiro turno, em caso da não candidatura de Arruda. Quando o ex-governador não figura no cenário, a atual governadora tem 54% dos votos válidos, contra 23% de Grass e 10% de Belmonte. No cenário com Arruda, ela tem 45% dos votos válidos, contra 19% de Arruda, 19% de Grass e 7% de Belmonte.

Para um candidato ser eleito no primeiro turno, ele precisa ter 50% mais um dentre todos os votos válidos. Esse cálculo desconsidera, por exemplo, os ausentes e os votos em branco ou nulo.

O Datafolha ouviu 910 eleitores no Distrito Federal de 8 a 11 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número DF-06055/2026. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo.

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ELEIÇÕES 2026/DF/PESQUISA/DATAFOLHA
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