Datafolha: Lula tem 47%, e Bolsonaro, 32%; Ciro soma 7%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto na disputa pelo Palácio do Planalto, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 18. Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) soma 32%. Somando os votos válidos, o petista tem 51%. Quem tiver 50% mais um voto sai vencedor ainda no primeiro turno.

O candidato do PDT, Ciro Gomes, aparece em terceiro lugar, com 7%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 2%. Entre os ouvidos, 6% disseram que irão votar branco ou nulo no dia 2 de outubro.

Este é a primeiro levantamento do instituto realizado após o início da campanha eleitoral, que começou oficialmente na terça-feira, dia 16.

Bolsonaro oscilou dois pontos para cima entre as mulheres e agora tem 29%; Lula oscilou de 46% para 47%. O público feminino é um dos principais alvos da campanha do atual presidente, que tenta reduzir a desvantagem em relação ao petista.

Lula vence Bolsonaro em três das cinco regiões brasileiras e empata tecnicamente na linha da margem de erro em uma. No Sul, Bolsonaro sai com a vantagem: 44% ante 32% do ex-presidente. A maior vantagem do petista é no Nordeste (57% ante 24%). No Norte, Lula tem 43%; Bolsonaro, 41%.

No Sudeste, Lula ganha de Bolsonaro com 44% ante 32% do rival; no Centro-Oeste, o petista tem 42%; o chefe do Executivo tem 36%.

Na pesquisa espontânea, isto é, sem mostrar a lista de candidatos, Lula tem 40% das intenções de voto e é seguido por Bolsonaro, com 28%. 22% dos entrevistados disseram não ter decidido o voto.

O instituto entrevistou 5.744 eleitores nos dias 16 e 18 de agosto em 281 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no protocolo sob o número BR-09404/2022.