Datafolha: Lula tem 47%; Bolsonaro, 29%; Ciro, 8%; e Tebet, 2%

Levy Teles e Gustavo Queiroz (via Agência Estado)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 18 pontos de vantagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 28.

O petista tem 47% das intenções de voto. O chefe do Executivo tem 29%.

Esta é a primeira amostra realizada após as primeiras convenções nacionais das siglas, que podem ocorrer até o dia 5 de agosto. Seis candidatos à Presidência já tiveram o nome homologado. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto.

O candidato do PDT, Ciro Gomes, aparece em terceiro lugar, com os mesmos 8% que a última pesquisa, seguido por Simone Tebet (MDB), com 2% e os demais não ultrapassaram 1%.