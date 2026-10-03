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POLÍTICA

Datafolha: Lula tem 45% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro, 42%, no 1º turno

Escrito por Pedro Augusto Figueiredo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Na véspera do primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados tecnicamente, conforme pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3. O petista tem 45% dos votos válidos contra 42% do candidato do PL.

O cálculo dos votos válidos leva em consideração a intenção de voto em cada candidato, excluindo os votos brancos e nulos, assim como faz a Justiça Eleitoral para calcular o resultado oficial. Os eleitores indecisos também não são levados em consideração pela pesquisa.

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Veja abaixo a lista completa dos votos válidos no cenário estimulado, quando os candidatos são informados aos entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

- Lula (PT): 45%

- Flávio Bolsonaro (PL): 42%

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- Ronaldo Caiado (PSD): 4%

- Renan Santos (Missão): 3%

- Escritor Augusto Cury (Avante): 3%

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- Romeu Zema (Novo): 1%

- Samara (UP): 0%

- Clariana Barão (DC): 0%

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- Edmilson Costa (PCB): 0%

- Hertz Dias (PSTU): 0%

- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

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- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Confira agora as intenções de votos totais, com brancos, nulos e indecisos:

- Lula (PT): 42% (eram 42% na pesquisa anterior, divulgada em 1º de outubro)

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- Flávio Bolsonaro (PL): 40% (eram 38%)

- Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 3%)

- Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)

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- Escritor Augusto Cury (Avante): 3% (eram 4%)

- Romeu Zema (Novo): 0% (era 1%)

- Samara (UP): 0% (era 1%)

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- Clariana Barão (DC): 0% (era zero)

- Edmilson Costa (PCB): 0% (era zero)

- Hertz Dias (PSTU): 0% (era zero)

- Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era zero)

- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era zero)

- Indecisos: 3% (eram 2%)

- Branco/nulo/nenhum: 4% (eram 5%)

Segundo turno

O empate técnico se repete em um eventual segundo turno. Lula tem 47% das intenções de voto, contra 46% de Flávio Bolsonaro. Indecisos são 2% e brancos e nulos, 6%.

Na rodada anterior, divulgada no dia 1º de outubro, o petista tinha 48% contra 45% do candidato do PL.

O Datafolha entrevistou presencialmente 4.006 pessoas com 16 anos ou mais neste sábado, 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento, contratado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01708/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/DATAFOLHA
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