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Datafolha: Lula e Flávio lideram rejeição com 47% e 43%; Zema tem 15% e Caiado 13%

Escrito por Bruna Camargo (via Agência Estado)
Publicado em 16.05.2026, 13:01:00 Editado em 16.05.2026, 13:11:52
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lideram em rejeição entre os presidenciáveis, com 47% e 43%, respectivamente, segundo a pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 16. Os números seguem estáveis em relação à pesquisa anterior, de abril, quando Lula tinha 48% de rejeição e Flávio, 46%.

A pesquisa do Datafolha foi realizada entre terça-feira (12) e quarta-feira (13), com 2.004 entrevistados em 139 municípios. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o código BR-00290/2026. A maioria das entrevistas ocorreu antes da divulgação da troca de mensagens entre Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

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Segundo a pesquisa, os ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) registram respectivos 15% e 13% de rejeição. As respostas ainda mostram rejeição de 20% de Ciro Gomes (PSDB), de 14% de Cabo Daciolo (Mobiliza), de 12% de Rui Costa Pimenta (PCO), de 11% cada para Renan Santos (Missão), Aldo Rebelo (DC) e Samara Martins (UP), de 10% de Augusto Cury (Avante), e de 9% de Hertz Dias (PSTU). Rejeitam todos ou não votariam em nenhum 2%, enquanto 2% dizem não saber e 1% votaria em qualquer um ou não rejeitam nenhum.

Além da maior taxa de rejeição, Lula e Flávio Bolsonaro também lideram em taxa de reconhecimento. A pesquisa do Datafolha mostra que apenas 1% diz não conhecer o petista, enquanto 5% dizem não conhecer o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já Zema e Caiado são desconhecidos por 54% e 53% dos entrevistados, respectivamente.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/DATAFOLHA/REJEIÇÃO
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