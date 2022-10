Datafolha: Lula e Bolsonaro juntos no limite da margem de erro

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Pesquisa Datafolha divulgada ontem coloca o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) empatados tecnicamente no limite da margem de erro. Conforme o instituto, o petista tem 49% das intenções de votos, ante 45% do candidato à reeleição. A amostra indicou 4% de brancos e nulos e 1% de indecisos. Com a margem de erro da pesquisa de dois pontos porcentuais, Lula pode ter de 47% a 51% dos votos totais, enquanto o presidente pode marcar de 43% a 47%.

O porcentual de Lula se manteve igual aos últimos três levantamentos. Bolsonaro oscilou um ponto porcentual para cima em comparação à pesquisa anterior, do dia 14 de outubro. Nos votos válidos, que excluem indecisos, brancos e nulos, apontam o petista com 52% e Bolsonaro, 48%.

Metade (50%) dos brasileiros dizem que não votam no presidente de jeito nenhum enquanto 46% rejeitam o petista. Contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, a pesquisa foi realizada entre 17 e 19 de outubro e entrevistou 2.192 eleitores presencialmente em 181 cidades.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07340/2022.