Datafolha indica empate técnico entre Castro e Freixo para governo do Rio

Fábio Grellet (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pesquisa de intenção de votos para governador do Rio de Janeiro feita pelo Instituto Datafolha e divulgada na noite desta quinta-feira, 18, aponta um empate técnico entre o atual governador, Cláudio Castro (PL), e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB). Castro tem 26% e Freixo, 23%. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos - portanto, a diferença tanto pode ser de nove pontos a favor de Castro como de três pontos a favor de Freixo.

continua após publicidade .

Na sequência aparecem os candidatos Rodrigo Neves (PDT) e Eduardo Serra, com 5%, Wilson Witzel (PMB) e Cyro Garcia (PSTU), com 4%, Juliete (UP), com 2%, e Paulo Ganime (Novo) e Milton Temer (PSOL), com 1%. Luiz Eugênio, do PCO, não pontuou. Votos brancos, nulos ou em nenhum candidato somam 19%, e 10% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar.

Num cenário de segundo turno, Castro e Freixo novamente ficam tecnicamente empatados: Freixo numericamente à frente, com 39%, e Castro com 38%. Votos brancos, nulos ou em nenhum candidato somam 18% e 5% dos pesquisados não sabem em quem votarão.

continua após publicidade .

A pesquisa anterior do Datafolha para o governo do Rio, divulgada em 1 de julho, mostrava situação semelhante: Castro com 23% e Freixo com 22% das intenções de voto. Mas aquela pesquisa incluía outros então pré-candidatos e, por isso, não é considerada comparável à divulgada nesta quinta-feira.

Senado

Na pesquisa de intenção de voto para o Senado, o ex-atacante e atual senador Romário (PL) está na frente, com 31%, seguido por Alessandro Molon (PSB), com 12%, Cabo Daciolo (PDT), com 11%, Daniel Silveira (PTB), com 7%, Clarissa Garotinho (União Brasil), com 4%, André Ceciliano (PT), com 3%, Bárbara Sinedino (PSTU), com 2% e Raul (UP) e Itagiba (Avante) empatados com 1% cada. Hiran Roedel (PCB) não pontuou. Votos brancos, nulos ou em nenhum candidato somam 19%, e 10% dos consultados não sabem em quem vão votar.

A pesquisa, encomendada pelo jornal "Folha de S. Paulo" e pela TV Globo, ouviu 1.204 eleitores de 34 municípios fluminenses, no período de 16 a 18 de agosto. O nível de confiança é de 95%, e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número RJ-05939/2022.