Datafolha: governo Lula tem avaliação negativa de 41% e positiva de 35%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 15, mostra que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado negativamente (ruim ou péssimo) por 41% dos eleitores. A parcela que avalia o governo positivamente (boa ou ótima) é de 35%. Outros 23% veem o governo como regular.

Há uma semana, no dia 8 de outubro, a avaliação negativa do governo petista era de 40%, positiva de 35% e a regular de 24%.

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O instituto também questionou os eleitores sobre a avaliação do trabalho de Lula como presidente. Entre os respondentes, 50% reprovam o petista, contra 48% que o aprovam. No levantamento anterior, a reprovação era de 49% e a aprovação de 48%.

O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-00466/2026.

A pesquisa compreendeu parte do período em que o Senado votou a PEC do fim da 6x1, aprovada ontem pela Casa Legislativa.