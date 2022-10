Datafolha: Governo Bolsonaro é reprovado por 39% e aprovado por 38%

Bruno Luiz (via Agência Estado)

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) é reprovado por 39% dos brasileiros e tem aprovação de 38%. Aqueles que consideram a gestão regular somam 22%. Os números são da pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 14.

Segundo o instituto, a avaliação positiva está no melhor patamar já alcançado pelo governo. Até então, 37% havia sido o índice de aprovação de Bolsonaro, registrado em dezembro de 2020, sob o impacto da distribuição do auxílio emergencial à população durante a fase inicial da pandemia de covid-19.

O Datafolha também mostra que 47% do eleitorado não confia nunca no que o presidente fala. Outros 26% declararam que sempre confiam nas falas do presidente (eram 28% na anterior), 26% confiam às vezes (eram 25%).